Gioia Saturnia, si va in Superlega: verso l'acquisto del titolo sportivo di Vibo

Il grande sogno del ritorno in Superlega del volley catanese è diventato realtà. Dopo la promozione in Serie A2 maschile conquistata sul campo, la Saturnia acquisirà il titolo di Vibo approdando ai vertici del movimento pallavolistico nazionale. Un desiderio coltivato dalla proprietà e conquistato con abnegazione ed entusiasmo. Una sfida suggestiva che richiederà grande impegno ed enormi sforzi, anche di natura economica, vista la competitività del campionato. L'annuncio sui social arriva direttamente da Luigi Pulvirenti, numero uno della Saturnia.

"Dopo attenta valutazione e studi di fattibilità - ha scritto in un post Pulvirenti -, avendo acquisito la convinta disponibilità del title sponsor Farmitalia a sostenere l’investimento, abbiamo informato la Lega Pallavolo Serie A di essere interessati a partecipare al campionato di SuperLega per la stagione sportiva 2023/24. Tutti i dettagli dell’operazione verranno comunicati in una conferenza stampa in programma mercoledì 31 maggio, alle ore 10:30. Grazie a Fabio Scaccia, senza il suo impegno non sarebbe stato possibile. La Superlega manca da 26 anni. La sfida è essere all’altezza di questa opportunità - chiosa - e di darle continuità nel tempo. Viva la Saturnia, viva la pallavolo!"