Il grande ritorno della Pallavolo Zafferana: il prossimo anno sarà Serie C

La Pallavolo Zafferana annuncia il suo ritorno “in campo” nel massimo torneo regionale femminile, già disputato per un triennio e culminato con l’approdo in quarta serie (B2) nella stagione sportiva 2020/2021. Il Presidente Danilo Lizzio commenta così: “Dopo una stagione di pausa forzata, la Società si è decisa di mettersi in gioco partendo dalla serie C. In collaborazione con gli amici della Cyclopis Valverde, allestiremo un roster competitivo pronto da subito a dare battaglia e lottare per il vertice. Abbiamo valutato tutte le criticità del caso e siamo fiduciosi anche di risolvere quanto prima il discorso relativo all’impianto di gioco”.

C’è stato anche un riferimento al prossimo appuntamento elettorale: “L’Amministrazione Comunale che uscirà dalle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno prossimi, avrà il dovere di consegnare al paese il tanto sospirato impianto tensiostatico. Noi come Società ci proponiamo di ritornare al più presto in un Campionato Nazionale, degno palcoscenico di una storica e più che trentennale realtà sportiva del territorio. Posso già affermare che la denominazione della Società nel campionato sarà AC2 Pallavolo Zafferana, dal nome del nostro TITLE SPONSOR. Presenteremo gli altri sponsor, i dirigenti, lo staff tecnico e le atlete da qui all’inizio del torneo”. L’apice della Pallavolo Zafferana è stato raggiunto esattamente un anno fa, quando il club è stato capace di conquistare la prima storica promozione in B1, un traguardo prestigioso e impreziosito dalle 24 vittorie su 25 partite di campionato.

A distanza di circa due mesi, poi, la marcia indietro, con il presidente Lizzio che era stato fin troppo eloquente: “Abbandonare la scena in questo modo lascia in tutti noi una grande amarezza. Se c’era una squadra che doveva disputare il Campionato di Serie B1 femminile in tutta la provincia di Catania quella doveva essere la Pallavolo Zafferana per l’eccellente percorso fatto negli ultimi anni e per aver meritatamente conquistato sul campo la Serie B1. Purtroppo le risorse finanziarie necessarie si sono rivelate ben presto insufficienti e incapaci di assicurare un campionato tranquillo, ma allo stesso tempo ambizioso per la buona base tecnica di partenza. Per quanto mi riguarda, sono fiero di aver condotto la mia Società a traguardi impensabili per Zafferana e per l’intera provincia etnea. Proprio per voler continuare a fare le cose nella maniera migliore possibile, mancandone però i presupposti di base, abbiamo ritenuto doveroso fermarci. Un ultimo appello lo voglio rivolgere ai miei amministratori locali: indipendentemente da come è andata a finire, non posso non dire che Zafferana si è fatta trovare impreparata perché l’impianto non avrebbe potuto ospitare il primo campionato di terza serie nazionale per il ritardo e l’incompletezza dei lavori necessari. Siamo uno dei pochi paesi etnei senza un palazzetto idoneo, nonostante la mia Società, da oltre trent’anni ha portato il nome del Paese sempre più in alto, conquistando risultati (forse) fin troppo ambiziosi”.