Quasi 1400 km e non sentirli: Greta Catania affronterà il 4° anno di A2 a Mondovì

Catania e Messina - dunque a due passi da casa - e ora in una piazza che si trova dalla parte completamente opposta dello Stivale. Greta Catania ha compiuto da poco 20 anni ma conosce già a menadito la Serie A2 di volley femminile, visto che la prossima sarà la sua quarta stagione di fila in questa categoria così importante. Dopo l’annata con la Rizzotti Design e le due con l’Akademia Sant’Anna, ha accettato l’offerta della LMP BAM Mondovì, affrontata già diverse volte da avversaria.

Una distanza dalla sua Catania (quasi 1400 chilometri per la precisione) che non spaventa affatto: “Passerò dal mare alla montagna, non mi spaventa la distanza, sono abituata fin da piccolina a vivere fuori casa. Inoltre m hanno parlato benissimo di Mondovì, sia come città che come pubblico. Sono curiosa di scoprire anche il territorio, mi sono già un po’ informata su cosa c’è da vedere e spero di avere la possibilità di visitare luoghi interessanti. Dalla prossima stagione mi aspetto di crescere tecnicamente, sono ancora giovane, desidero imparare più che posso dalle mie compagne. Voglio disputare un bel campionato, allacciando anche nuovi rapporti umani. Le mie aspettative sono assolutamente positive, non vedo l’ora di iniziare, perché sto fremendo!”.

La Sicilia farà comunque da sfondo alla sua estate, ma non solo: “Sicuramente giocherò a beach volley qui a Catania, dove ci sono spiagge attrezzate in cui molti atleti vengono a divertirsi off season, poi andrò a trovare mia sorella negli Stati Uniti”. Classe 2004, 188 cm, Greta può già vantare numerose esperienze di altissima qualità. A 13 anni si è trasferita nel Lazio, per maturare nel settore giovanile del Volleyrò Casal de’ Pazzi dove ha vinto due titoli nazionali. A 17 anni, poi, il ritorno a casa per vestire appunto le maglie di Catania e Messina.