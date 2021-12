Gupe patisce l'orgoglio Cinquefrondi e chiude il 2021 con una sconfitta

Il desiderio era quello di chiudere il 2021 con un successo, ma la decima giornata del campionato di Serie B maschile non ha regalato il risultato sperato in casa ‘A Ricchigia Gupe. Contro Jolly Cinquefrondi i catanesi però rimediano un KO in tre set che non migliora la classifica, ma al contempo di certo non macchia un 2021 che ha regalato alla Gupe tante indimenticabili emozioni.

Capitan Scuderi e compagni arrivavano al Pala Bonini a distanza di sei mesi da una tiratissima maratona playoff. Questo match si presenta con altri avvisi ed un Cinquefrondi più coriaceo nonostante il cambio in panchina. Primo set che corre su un binario preciso. Padroni di casa più precisi, Gupe all’inizio sorniona, poi più cinica. Così, un parziale che sembrava ormai perso si trasforma in un 23-23 tiratissimo, risolto a favore della squadra di casa da Bonanni ed un attacco lungo del capitano.

De Costa dal quattro e capitan Ciccio Scuderi rilanciano le ambizioni di Gupe nel secondo set, ma Di Pasquale e Degli Esposti guidano la contro-offensiva Cinquefrondi riportando a +5 i calabresi. Petrone scuote positivamente i suoi che tornano nuovamente sotto, ma ancora un mani out propiziato da Bonanni chiude il set (25-22).

Reazione insufficiente quella catanese nel terzo set. Bonanni non smette di colpire e Gupe risente della più efficace percentuale di attacchi della formazione di casa. Grande ricezione e grande bordata di Marco Corallo, ma Gupe non sfrutta il cambio palla e Cinquefrondi prende il largo, chiudendo con un attacco al centro di Melara. Trasferta amara per i nostri ragazzi.

Una pausa di tre settimane per la Serie B e per Gupe Volley. Il ritorno in campo per i rossoblù è programmato per sabato 8 gennaio, quando si chiuderà il girone di andata contro Vibo Valentia.

TABELLINO

Pallavolo Jolly Cinquefrondi – ‘A Ricchigia Gupe Volley 3-0

(25-23/ 25-22/ 25-15)