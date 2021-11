Una Gupe con voglia di riscatto lancia la sfida a Partinico

Due trasferte speculari che hanno lasciato una cartolina agrodolce ed un’opportunità importante di cancellare l’ultima opaca prestazione di Palermo. La settima tornata del campionato di Serie B maschile coincide con uno scontro-salvezza. ‘A Ricchigia Gupe Volley Catania ospiterà MaM Pallavolo Partinico allo Sporting Center di Santa Maria della Mercede, per un match di fondamentale importanza per la classifica.

Ripartire è un dovere, lo sa bene Marco Corallo, schiacciatore Gupe classe 2002: “Questa sfida è importante, perché Partinico è avanti di un punto e abbiamo fame di punti. Non guardiamo mai alla partita, chiunque c’è dall’altra parte della rete, puntiamo a vincere. Dobbiamo essere audaci, avere l’audacia di vincere”.

“Da un punto di vista fisico e tecnico siamo assistiti ottimamente – aggiunge Corallo – ciò che occorre avere è il giusto approccio e giocare con entusiasmo. In Gupe sto crescendo tanto dal punto di vista pallavolistico e umano, lavoriamo sempre divertendoci, non potrei essere più felice della mia scelta”.

Allo Sporting Center sarà possibile accedere nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per la capienza consentita da decreto-legge. Chi non potesse seguire dal vivo la sfida, avrà l’opportunità di assistere in live streaming al match tramite la pagina YouTube Gupe Volley Catania a partire dalle 16.50