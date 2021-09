Gupe Volley in crescita, test match molto indicativo

Anche il 2° allenamento congiunto per la Gupe Volley è un test indicativo in vista dell'avvio di campionato: contro Volley Catania finisce 3-0

Il 2°allenamento congiunto della stagione ha fornito incoraggianti cenni di miglioramento per la Gupe Volley, squadra inserita nel gione M di serie B.

Contro Volley Catania, formazione che gli etnei incroceranno anche nel prossimo campionato, si sono disputati tre set ad alto livello che hanno ben impressionato coach Petrone(26-24, 25-21, 25-11)

La preparazione pre-stagionale continua, intanto è stata svelata la data della presentazione ufficiale della squadra: Sabato 9 Gupe volley si svelerà alla città

Queste le parole del coach Fabrizio Petrone in merito a questa seconda uscita stagionale.

“Questo secondo test match mi ha dato tanti segnali validi, i ragazzi iniziano a trovare punti di riferimento importanti, stiamo lavorando oltre che sul piano fisico e tecnico anche sull’organizzazione di gioco.

Noto disponibilità piena da parte di tutti verso il concetto di squadra, al momento credo si debba dare attenzione alla prestazione più che ai risultati anche se non perdere l’abitudine alla vittoria è importante. Siamo sulla buona strada, è iniziato un nuovo ciclo con giovani in campo in posizioni importanti, nuovi innesti e cambi di ruolo e tanti esordienti nella categoria. Sono fiducioso del percorso che intraprenderemo”.