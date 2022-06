Hub Ambiente Catania: importante riconoscimento per coach Ina Baldi

Grandi soddisfazioni per Ina Baldi, Direttrice Tecnica della Teams Volley Catania e l’allenatrice della formazione dell’Hub Ambiente nell’ultimo campionato di Serie B1 di volley femminile. A lei è stato conferito un importante riconoscimento a Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta), durante il corso di allenatore di primo livello. Baldi, coadiuvata da Luciano Zappalà, figure di riferimento nella pallavolo siciliana, hanno avuto modo di proporre unità di apprendimento avanzate con contenuti e strategie di eccellenza. Queste sono le parole dei partecipanti durante l’evento: “È stato un momento di crescita formativa, sia per i futuri allenatori nonché per tutte le atlete Under 14-16 della Dinamica Pallavolo che hanno partecipato. Grazie di cuore ai due tecnici esperti intervenuti”.