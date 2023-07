La stagione 2023-2024 dell’Hub Ambiente Catania riparte dalla conferma di Roberta Altavilla

Sta prendendo forma la stagione 2023-2024 dell’Hub Ambiente Catania che vedrà protagonista la formazione etnea nel campionato di Serie B1 di volley femminile. Luigi Distefano, direttore sportivo e numero uno del main sponsor, ha così spiegato come saranno i prossimi mesi: “Con l’instancabile lavoro del Presidente Gravagno, la supervisione tecnica di coach Ina Baldi e il prezioso contributo di Giorgio Parodi, si è creato un roster totalmente rinnovato, che, si spera possa farci togliere qualche soddisfazione nella stagione che sta per iniziare. Nei prossimi giorni si lavorerà per completare l’organico con le pedine mancanti e, perché no, con qualche innesto di livello superiore”.

L’Hub Ambiente ha quindi deciso di ripartire da un’importante riconferma, quella di Roberta Altavilla. Si tratta di un prodotto del vivaio catanese che vestirà questa maglia per la terza stagione consecutiva. L’atleta, dopo anni di successi nei settori giovanili, è pronta per il grande salto e per recitare un ruolo di protagonista nel roster di coach Baldi. Roberta Altavilla, libero dallo spiccato senso della posizione e dalla innata intelligenza tattica, ha saputo cogliere le occasioni che le si sono presentate ed è pronta a dimostrare la consueta determinazione ed il carattere, in un campionato che si prospetta di alto livello.

Ecco le sue prime dichiarazioni dopo l’ufficializzazione del rinnovo: “Restare ancora nella mia squadra, per me è davvero importante: la serie B1 è un campionato difficile e la serietà della società del presidente Elio Gravagno e di coach Baldi mi ha convinto a rimanere ancora qui. Nelle scorse stagioni abbiamo avuto qualche difficoltà ma con la squadra che si sta allestendo adesso, sono convinta che potremo fare bene. Ringrazio ancora la società che ha creduto in me e saluto tutti i tifosi, raccomandandoli sempre di venire in tanti a seguirci e sostenerci al Pala Abramo”.