B1. Cambio in panchina per l’Hub Ambiente Catania: Santino Sciacca è il nuovo allenatore

Importanti novità in casa Hub Ambiente Teams Volley Catania. Da oggi la guida tecnica della squadra che milita nella Serie B1 del volley femminile passa a coach Santino Sciacca. Ina Baldi, in completo accordo con tutto lo staff dirigenziale, ha scelto di concentrare il suo impegno quotidiano verso la scuola federale di pallavolo, che, mai come in questo momento, ha bisogno di nuovo slancio e della sua guida storica. Non essendo possibile conciliare tale ruolo con il gravoso impegno di coach della prima squadra, il presidente Elio Gravagno ha deciso di affidare l’incarico di allenatore della squadra, che domani affronterà Altino nella quarta giornata di campionato, a Santino Sciacca, tecnico di indiscutibile esperienza, con un curriculum di tutto rispetto.

Prima dell’ultima sessione di allenamento, il Direttore Sportivo Luigi Distefano, insieme a Ina Baldi e al Team Manager Francesco Altavilla ha dato il benvenuto al nuovo allenatore presentandolo alla squadra. La stessa Baldi ha voluto salutare le ragazze guidate in questi intensi 60 giorni di inizio stagione, rimarcando i motivi di questa scelta e garantendo il suo costante supporto al gruppo. Santino Sciacca ha ringraziato la dirigenza per la fiducia accordatagli ed ha manifestato il suo entusiasmo per questa avvincente sfida, rimboccandosi da subito le maniche e guidando il gruppo nel suo primo allenamento.