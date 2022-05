L'Hub Ambiente Catania sogna la conquista della Serie C

La stagione 2021-2022 dell’Hub Ambiente Catania verrà associata al penultimo posto della prima squadra in B1, ma la formazione etnea ha messo in mostra delle giocatrici davvero interessanti, grazie soprattutto alla supervisione costante da parte di coach Ina Baldi.

Il nome dell’allenatrice, però, va abbinato anche a un importante risultato della stessa società, i play-off che Catania ha conquistato nel campionato regionale di Serie D. La qualificazione è ufficiale e ora la mente è ben concentrata sulla seconda fase. L’Hub Ambiente dovrà affrontare la Volley Valley, un’importante sfida di andata e ritorno che mette in palio parecchio.

La vincente dello spareggio, infatti, potrà partecipare al campionato di Serie C nel corso della stagione 2022-2023. Non sarebbe affatto un traguardo malvagio per le etnee, con una squadra in B2, quella appunto retrocessa pochi giorni fa ma con grande dignità e orgoglio, e quella che (si spera) si cimenterà con la fase conclusiva dei play-off.