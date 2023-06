L’Hub Ambiente Catania ufficializza la sua partecipazione al prossimo campionato di B1

Ufficializzata la partecipazione al terzo campionato nazionale femminile di serie B1 dell’Hub Ambiente Catania per la stagione 2023-2024. Il club del Presidente Elio Gravagno punta ancora a crescere e a portare lustro a tutto il settore giovanile catanese, sostenuto, come sempre, dai suoi tantissimi tifosi, dai partner e dai suoi sponsor, da Luigi Di Stefano Hub ambiente al Centro diagnostico Santa Lucia ed ancora, Wave, Focus, GRL, Bar Dome e Fico Restaurant Ortigia.

"Per tutta la dirigenza e lo staff tecnico, ma, soprattutto, per le nostre ragazze, ho voluto fortemente essere presente ancora un’altra stagione in B1 femminile, per questo terzo campionato nazionale. Lavoreremo tutti insieme per raggiungere l'obiettivo di una rosa competitiva, nell'ottica di un progetto societario ambizioso" commenta il presidente del sodalizio etneo. A breve verrà ufficializzata la rosa, intanto c’è la certezza che nella prossima stagione si potrà assistere a un avvincente derby in “salsa” catanese, quello tra lo stesso Hub Ambiente e il Catania Volley appena costituito e affidato alle sapienti mani di coach Tonio Jimenez.