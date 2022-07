Hub Ambiente sarà il main sponsor di Catania anche nella stagione 2022-2023

La Teams Volley Catania è lieta di annunciare e ufficializzare la partnership con Hub Ambiente, azienda leader nel trasporto, smaltimento, intermediazione e gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. La squadra etnea, anche per quest'anno, assumerà per la stagione 2022/2023 la denominazione di Hub Ambiente Teams Volley Catania. Dopo il campionato di B1 terminato pochi mesi fa con una retrocessione condita comunque da ottimi sprazzi di gioco e qualche buon punticino strappato ad avversari più quotati, per la nuova stagione si prospetta una B2 da protagonisti.

In attesa di conoscere meglio il roster e lo staff, le giocatrici potranno fare affidamento su un anno in cui sono maturate e hanno accumulato esperienza. Sarebbe stato comunque affascinante assistere al derby catanese in B1, categoria di cui farà parte la Rizzotti Design che è appena scesa dall’A2 dopo un campionato altalenante. Non mancheranno comunque le sfide cittadine in cui profondere ancora più impegno.