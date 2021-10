Hub Ambiente sarà il main sponsor di Catania anche per la stagione 2021-2022

Laè lieta di annunciare e ufficializzare la partnership con, azienda leader nel trasporto, smaltimento, intermediazione e gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. La squadra siciliana, anche per quest'anno, assumerà per lain Serie B1 la denominazione Hub Ambiente Teams Volley Catania.

L’annuncio è arrivato a circa due settimane dall’esordio in campionato della compagine etnea. Catania debutterà proprio in casa il prossimo 16 ottobre, per la precisione contro l’Ares Cerignola, formazione giovane e da prendere assolutamente con le pinze. La prima trasferta è invece in programma per la settimana successiva, quando la Teams Volley farà visita alla Sanitaria Sicom Messina, vale a dire il primo derby stagionale.