Libertà e Capizzi, ecco gli ultimi due acquisti dell'Aquila Bronte Volley

Fabio Libertà è il nuovo centrale dell'Aquila Bronte Volley per la stagione 2021/2022.

Classe 2001, compirà 20 anni il prossimo 23 Novembre. Cresciuto nelle giovanili dell'Ecoplast Volley Gela, con il quale la società ha una partnership, lo scorso anno ha giocato in prestito con la Pharmap Saber Palermo in Serie B arrivata poi a disputare i play-off promozione per il salto di categoria in Serie A3.

L'Aquila Bronte comunica inoltre il ritorno dello schiacciatore brontese Simone Capizzi.

Già in squadra 2 stagioni fa, ha disputato l'ultima stagione in serie C all'Area Volley catania.

Il primo appuntamento ufficiale per la formazione sarà sabato 16 ottobre con la prima giornata di campionato, ostacolo la Gupe Volley. L'appuntamento sarà al Palazzetto dello Sport "Alberto Meli", che proprio in questa stagione torna ad essere teatro della pallavolo brontese.