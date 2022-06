Mauro Chiappafreddo lascia Catania: è il nuovo allenatore di Albese

Le indiscrezioni di “Radio” Pallavolo erano corrette, il nuovo allenatore della Tecnoteam Albese per la nuova stagione in Serie A2 sarà Mauro Chiappafreddo. Nel corso dell’annata appena terminata, è stato il tecnico della Pallavolo Sicilia Catania, formazione contro cui le Guerriere hanno ottenuto un doppio 3-0 nella regular season. Umbro di Amelia in provincia di Terni, classe 1974 ha avuto numerose esperienze in A1 e in A2; vice di Gianni Caprara nel 2009-2010 (all’allora Rebecchi Lupa Piacenza), l’anno successivo è diventato primo allenatore della stessa formazione.

Da quegli anni tante le esperienze suddivise tra A1 e A2: nel 2011/2012 ha guidato il Biancoforno Volley Santa Croce in serie A2, nel 2012/2013 l’MC Carnaghi Villa Cortese in serie A1, nel 2013/2014 la Liu Jo Modena sempre in serie A1, nel 2014/2015 l’A2 del Volley Soverato, nel 2015/2016 e nel 2016/2017 è tornato nella massima serie alla guida della Savino del Bene Scandicci.

Dopo un anno dedicato al progetto giovanile Vap (Volley Academy Piacenza). Torna in A2 nel 2019 dove trascorre due stagioni al timone del Barricalla Cus Torino Volley. Per lui anche un’esperienza come vice allenatore della nazionale greca nella stagione 2009/2010. Nel suo palmares la vittoria della Supercoppa Italiana, nel 2007, e di una Champions League, nel 2008, con la serie A1 della Despar Perugia, di cui è stato vice allenatore e poi allenatore per due stagioni consecutive.