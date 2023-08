Il mercato del Catania Volley si chiude con la ciliegina sulla torta: Irene Botarelli

Termina con il botto il mercato di B1 del Catania Volley di Ross Pelligra, sapientemente curato dal GM Corrado Scavino: dalla serie A2 di Sant’Elia arriva l’opposto senese Irene Botarelli, 188 cm dal braccio pesante e dalla lunga esperienza anche in categorie superiori. Nata a Montalcino nel 1996, Botarelli muove i primi passi nel CUS Siena nel 2011 disputando ad appena 15 anni il campionato di B2. Nella stagione successiva il primo salto di categoria la porta a vestire i colori del Club Italia in B1 e del San Michele.

Da subito entra a far parte del roster di A2 di Caserta. Quindi approda a Sant’Elia Fiumerapido, prima in B2 e poi, grazie alla promozione, in B1 per due anni. Le prestazioni con la maglia del team frusinate le valgono la nuova chiamata in A2, questa volta a Soverato, dove milita nella stagione 2019/2020. Poi, ancora nella serie cadetta, gioca con il Montale. Ed è nel 2021/2022 che la giocatrice compie il grande passo verso la massima serie, entrando a far parte della Delta Despar Trentino in A1. Lo scorso anno invece il ritorno a “casa”, in quel di Sant’Elia che nel frattempo ha ottenuto la promozione in A2.

“Non vedo l’ora di arrivare a Catania e di iniziare questa nuova esperienza. Ci tengo a ringraziare tutta la società, lo staff e coach Jimenez per aver riposto la loro fiducia in me per questo progetto serio e ambizioso che mi ha entusiasmata da subito. Non nego che la mia decisione sia stata influenzata anche dall’amore che provo sin da piccola per la Sicilia ,conosciuta grazie ai romanzi di Camilleri, di cui anche mia madre è appassionata. Lavorare duro in palestra sarà la chiave per fare bene e, perché no, regalarci delle belle soddisfazioni insieme. Sono impaziente di conoscere la città, le mie nuove compagne e tutte le persone che hanno reso possibile questa nuova avventura”.