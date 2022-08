Prosegue a gonfie vele il mercato dell'Hub Ambiente Catania: ingaggiata anche Sara Giacomazzi

Sara Giacomazzi di Romagnano Sesia in provincia di Novara classe 1998, altezza 178 centimetri, opposto, vestirà la maglia dell'Hub Ambiente Teams Volley Catania per la stagione 2022/2023. Ha militato nelle giovanili a Romagnano Sesia (G.S. Pavic), dal 2014 al 2016, ha giocato poi in serie D con A.S.D. Cusio Sud Ovest, presso San Maurizio. Nella stagione 2016/2017 gioca in B2 con G.s Pavic, nel 2017/2018 gioca a Salerno in B1, per poi fare tre anni alla Finimpianti Rivarolo volley in provincia di Torino in serie C, conquistando la stagione trascorsa la promozione in B2.

Queste le sue prime impressioni da neo-catanese: “Sono molto motivata ed entusiasta di intraprendere questo lungo viaggio. Sono stata accolta molto bene e sono sicura che lavorando duramente e con il giusto spirito si riuscirà a fare bene. Questa è una categoria più alta rispetto all’ultima in cui ho giocato, che ho già affrontato in passato e che non vedo l’ora di rigiocare”.