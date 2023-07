B1. Mercato scoppiettante per il Catania Volley: Jessica Panucci vestirà rossoazzurro

Ritroverà Tonio Jimenez e la Serie B1 ed è pronta a dare il massimo: Jessica Panucci è il primo, grande colpo di mercato messo a segno dal General Manager Corrado Scavino e dall’entourage rossazzurro del Catania Volley. Punta di diamante del roster dell’Anthea Vicenza (in A2) durante la scorsa stagione, Jessica, classe ’92 nata a Piombino ha all’attivo esperienze di livello fra B1, categoria nella quale ha vestito la maglia di Marsala, Santa Teresa, Valdarno e Olbia, ma anche in A2 con Vicenza appunto ma anche a Pontecagnano, Altino, Cutrofiano, Baronissi, Talmassons ed ancora Olbia e Marsala, società per la quale ha anche indossato i gradi di capitano.

Un legame speciale quello con la Sicilia, terra per la quale Jessica sente un attaccamento speciale: “Per me sarà il quinto anno in Sicilia, sono molto contenta perché sono rimasta subito colpita dal progetto esposto dall’allenatore e dalla società. Ritrovo con molto piacere Tonio Jimenez, perché so come lavora e conosce bene quello che posso dare come atleta. Daremo il massimo ad ogni allenamento, anche perché il campionato di B1 è molto lungo e difficile. Non vedo l’ora di iniziare e di conoscere le nuove compagne di squadra”. “Felicissimo di esser riuscito a riportare Jessica in Sicilia anche perché è stato uno dei nomi più caldeggiati da Tonio - ha spiegato Corrado Scavino- Ritengo che sia un grande colpo per una B1 che vuol esser tra le protagoniste per la prossima stagione. La strada sarà lunga ma siamo già certi di aver creato un gruppo omogeneo, motivato e ricco talento”.