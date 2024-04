L’assurda storia di Michela Conti, la pallavolista esclusa per “colpa” del suo secondo nome

Nella “Turandot” di Giacomo Puccini, la protagonista del titolo vuole a tutti i costi sapere qual è il nome dello straniero che ha risolto i suoi difficili enigmi meritando in premio lei come sposa. Lo stesso desiderio di scoprire il nome di una persona lo hanno dimostrato gli arbitri che sabato 13 aprile hanno diretto un match valido per la Serie B2 di volley femminile a Catania, per la precisione il big match tra il CUS padrone di casa e la Traina Albaverde. L’incontro è cominciato con un vero e proprio mistero che ha riguardato il libero delle ospiti, la 20enne Michela Conti.

Come riferito dalla società di Caltanissetta, il riconoscimento delle atlete è avvenuto senza problemi e contestazioni. La distinta di gara, meglio nota oggi come Camp 3, non ha inizialmente fatto storcere il naso, peccato che durante il riscaldamento sia stato segnalato all’Albaverde che Michela Conti non avrebbe potuto prendere parte al match. Il motivo è presto detto: nel documento di riconoscimento della giocatrice era presente anche un secondo nome, Agata, una differenza che ha pesato sulla particolare decisione degli arbitri.

Nonostante la comprensibile confusione, la partita è poi cominciata senza che Michela Conti potesse scendere in campo: alla fine ha prevalso il CUS Catania al tie-break, ma l’incontro non è terminato con questo 3-2. L’Albaverde ha infatti presentato ricorso, spiegando come il tesseramento dell’atleta fosse stato effettuato dalla società da cui è in prestito, l’ASD Pedara. Inoltre, la squadra avrebbe subito un contraccolpo psicologico non indifferente, al punto da essere stata gravemente danneggiata. Il ricorso è stato inoltrato per chiedere la ripetizione della gara e l’ammissione di Michela Conti, peccato che il giudice sportivo non abbia voluto sentire ragioni.

Ecco cosa è stato deciso in merito: “La stretta e rigida corrispondenza tra i nominativi indicati sul Camp3 e quelli riportati sui documenti di riconoscimenti delle atlete non può prestarsi a deroghe, né a interpretazioni o approfondimenti”.

L’istanza è stata dunque respinta, provocando la reazione composta ma decisa dell’Albaverde: “Forse è arrivato il momento in casa FIPAV di trovare al proprio interno gli anticorpi per debellare le furberie di società poco serie che “giostrano” con i tesseramenti e tutelare le società serie che portano avanti secondo i principi della correttezza il buon nome dello sport della pallavolo”. L’unica “consolazione” è che il 3-2 ha fatto recuperare al CUS terzo in classifica soltanto un punto sul club nisseno che lo precede in classifica di cinque lunghezze (le prime due del girone accederanno ai play-off per la promozione in B1).