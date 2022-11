Niente da fare per Papiro, Siracusa vince 3-1

Comincia domani una nuova settimana in casa Costa Dolci Papiro Fiumefreddo. La battuta d’arresto con la Paomar Siracusa (3-1) ha lasciato qualche rimpianto per non aver potuto schierare tutte le forze in campo a disposizione contro una delle squadre più forti del campionato. Le assenze di Calabrese, Federico Testa e di Andrea Di Franco hanno certamente ridotto il potenziale offensivo della squadra di Frinzi Russo. I tre giocatori comunque dovrebbero tornare disponibili in settimana e il Papiro potrebbe presentarsi sul campo della capolista con l’intera rosa a disposizione.

Manca la continuità, ormai è un dato che emerso nelle ultime tre partite giornate con altrettante big del campionato. Siracusa schierava in campo Sandro Caci, campione europeo juniores con l’Italia (2012), che alla fine ha fatto valere centimetri ed esperienza. La squadra di Peluso vantava l’assenza di due centrali Pappalardo e Mohamed Bel Khamsa: in campo sono andati Maggiore e Germano. Papiro, invece, schierava una versione millennial con Basilicò e Casella (2000), Cassaniti (2003) che si è rivelato il mattatore nel primo parziale, La Rosa (2002), Nicotra (’98) e Lombardo (’95) a completare lo scacchiere iniziale. Si ripete lo schema della sfida di Viagrande. Primo parziale è un Papiro formato “monstre” con Cassaniti che trascina la squadra, mettendo a terra punti pesantissimi. La Rosa non è da meno (suo il 14-10). Siracusa sbaglia più del dovuto. Rapisarda si concede il 23- 17. L’errore di Caci suggella il 25-17. Nei successivi parziali Siracusa fa valere il tasso tecnico con Bafumo in regia, ultimo innesto del mercato della formazione aretusea. Vinto il secondo a 19, nel terzo prosegue nel suo trend con Rubino e Facchetti che alzano le percentuali in attacco. Nel terzo set il Papiro - sotto 15 20 – ha un sussulto che la riporta sotto a meno uno (20-21) ma non riesce a finalizzare il pari. Senza storia anche il quarto dove la formazione di casa non riesce a opporre una valida resistenza. Debutto in B per Federico Pappalardo (classe 1994), subentrato a partita in corso.

COSTA DOLCI PAPIRO – PAOMAR SIRACUSA 1-3

Parziali: 25-17, 19-25, 22-25, 18-25