Orgoglio e soddisfazione per il Catania Volley: 6 atlete convocate dal Club Italia del Sud

Grande soddisfazione in casa Catania Volley per le recenti convocazioni del Club Italia del Sud. Sono ben 6 le atlete che il Direttore Tecnico delle attività Giovanili Marco Mencarelli ha convocato per lo stage che si svolgerà a Barletta dal 30 ottobre al 3 novembre e che coinvolgerà i più importanti prospetti del Sud Italia. Elisabeth Caruso, Anna D’Alessandro, Viviana Lo Piccolo, Lorenza Massara, Ginevra Neri e Marta Radicella sono le giocatrici chiamate a tenere alto il nome della Sicilia e della nostra Academy.

“Questa convocazione, a cui va ad aggiungersi la riconferma della nostra fisioterapista Paola Rotella- commenta il Direttore Tecnico della Catania Volley Academy Ciro Zoratti- è l’ennesima dimostrazione che il nostro Settore Giovanile è un punto di riferimento non solo per la Sicilia, ma per tutto il Sud Italia. Inoltre, conferma l’eccellente lavoro della dirigenza, in primis del General Manager Corrado Scavino, capace di allestire un roster giovanile di altissima qualità”.

Si può dire, senza paura di esagerare, che la società siciliana sta vivendo un vero e proprio momento magico, impreziosito dall’avvio di campionato convincente nella Serie B1 del volley femminile. L’Energy System ha schiantato San Salvatore Telesino all’esordio lo scorso weekend ed è ora atteso dal meritato relax: nella prossima giornata del girone E osserverà il proprio turno di riposo prima di tornare in campo il 22 ottobre al PalaAbramo contro Castellana Grotte.