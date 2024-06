Il PalaCatania non sarà intitolato a Lilyana Pizzo: l'annuncio della famiglia

Il PalaCatania non sarà intitolato a Lilyana Pizzo. In una nota diffusa a mezzo stampa dai familiari è stata annunciata questa decisione, dovuta in particolare al silenzio che gli stessi hanno riscontrato da parte dell'amministrazione comunale. Nei mesi scorsi era stata avviata anche una raccolta firme che aveva fatto registrare adesioni significative.

“Non abbiamo più intenzione di continuare a chiedere al sindaco Trantino e alla sua amministrazione l’intitolazione del PalaCatania - si legge nel comunicato -. Il lungo silenzio di chi di competenza, la mancata risposta (diretta e ufficiale) e alcune dichiarazioni del primo cittadino, rese in sede di Consiglio Comunale, ci hanno portati alla consapevole e serena decisione di non voler più dare seguito all’istanza presentata lo scorso 25 ottobre. Anzi, andiamo oltre. Non ci interessa ricevere da questo sindaco e dalla sua amministrazione non solo, eventualmente cambiassero posizione, l’intitolazione del PalaCatania, ma neanche qualsiasi altra possibile proposta alternativa.

Ringraziamo l’ex sindaco di Catania, Salvo Pogliese, che lanciò per primo l’iniziativa e che fino all’ultimo ci ha seguito con grande dedizione, consapevole della legittimità e del valore di questo riconoscimento. Ringraziamo anche le diverse personalità politiche di altissimo rilievo nazionale che hanno caldeggiato in maniera significativa lo sviluppo positivo di questa vicenda.

Ringraziamo i quasi 14.000 firmatari che ci hanno sostenuto su Change.org, più i 3000 iscritti al nostro gruppo Facebook, più le decine di autorevoli personaggi appartenenti al mondo dello sport (ma anche al di fuori di esso) che si sono apertamente schierati al nostro fianco. Ringraziamo, ancora, i Consiglieri del Comune di Catania, Serena Spoto ed Erio Buceti per essere intervenuti, nel corso di due differenti assemblee consiliari, a favore dell’intitolazione.

Ringraziamo, soprattutto, la presidente di Assist (Associazione Nazionale Atlete), Luisa Garribba Rizzitelli e la sua Referente per la Sicilia, Anna Lattuca; entrambe hanno alimentato e sostenuto il nostro progetto, credendo fermamente in questa iniziativa che, contro la nostra volontà, si è trasformata in una vera e propria “battaglia”. Battaglia che, alla fine, per l’enorme interesse suscitato e per le stupende risposte, in termini di stima e di affetto, ricevute da tutta Italia, riteniamo comunque di aver vinto”.