La pallavolo catanese in prima linea per l’esordio del Torneo Young Volley

Durante le festività natalizie, a caratterizzare il movimento di pallavolo giovanile catanese sarà, per numeri, il più grande evento mai organizzato nella città etnea e provincia dalle stesse società. A promuoverlo il neonato Movimento “Volley Catania alla luce del sole” che ha proposto ai sodalizi che ne fanno parte e a tutti gli altri la disponibilità a partecipare a un torneo Under 14 femminile e/o Under 15 maschile. La risposta è stata straordinaria. I numeri lo confermano. Parteciperanno 21 squadre, 12 nell’Under 14 femminile e 9 nell’Under 15 maschile.

Nei giorni di festa natalizia scenderanno in campo 300 atleti ed atlete che disputeranno 27 gare in cinque comuni diversi dell’isola. Le finali dell’evento avranno luogo nella storica location del Pala Abramo (ex PalaSpedini). Le società partecipanti hanno espresso grande soddisfazione per aver allestito un cartellone ricco di attività per i giovani. Ora la parola passa al campo dove sarà importante l’impegno di tutti, dalla promozione all’organizzazione di ogni singolo evento, così da sancire il successo dell’iniziativa.

La prima edizione TROFEO YOUNG VOLLEY scalda i motori. Tre province (Catania, Enna e Caltanissetta) renderanno tutto più avvincente. Ecco il quadro delle squadre: Volley, Catania, AreaVolley, Planet, Smile, Gupe, Centuripe, Paternò Volley, Roomy, Kanguro Caltanissetta, Usco Gravina, Papiro Fiumefreddo, San Giuseppe Adrano, Nuova Linea Mascali, Teams Volley, JTP Giarre, Juvenilia, New Image Giarre, Liberamente Aci Catena.