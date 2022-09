Pallavolo, la Gupe pronta per un'altra stagione: alla guida della squadra Dario Petrone

La volontà, chiara e mai velata, di rinnovarsi, si esprime in tutta la sua bellezza con l’avvento della nuova stagione sportiva. Torna in campo la Gupe, lo fa con genuino entusiasmo ed il forte desiderio di ripartire con un ciclo più che mai ambizioso, il quale vorrà avvalersi del sostegno e dell’entusiasmo di chi, puntualmente, manifesta il suo apprezzamento verso la nostra realtà pallavolistica. Sarà la Gupe Volley più giovane e ambiziosa di sempre. Uno degli slogan che contraddistingue l’alba della stagione agonistica 2022/2023 che vedrà i rossoblù ai nastri di partenza del campionato di Serie C maschile. In tale direzione, il nucleo della prima squadra si è ritrovato giovedì 1° settembre allo Sporting Center di Santa Maria della Mercede (Sant’Agata Li Battiati, CT) per le prime visite mediche e fisiche di rito. La principale novità è dettata dalla guida tecnica, cui incarico di head coach è stato affidato a Dario Petrone, alla sua prima esperienza da responsabile tecnico della prima squadra. Il coach etneo sarà affiancato da Giovanni Garozzo, preziosa risorsa in campo under e da quest’anno, ancor più immerso nella realtà Gupe. Questo pomeriggio, alle ore 18:00, si darà il via alla preparazione, in seduta unica settimanale, prima di entrare a regime a partire da lunedì 5, con sessioni di allenamento atletiche ad hoc. Cambiano gli effettivi, non la filosofia. Quella da poco scattata sarà una nuova stagione ricca di genuine aspettative di crescita ed un focus sempre puntato sui giovani atleti siciliani. Gupe Volley riparte verso ambiziosi orizzonti.