Pallavolo, primo test pre-season per la Saturnia: le prime indicazioni

Prima uscita pre-season di Farmitalia Saturnia che al PalaCatania ha giocato un'amichevole con Avimecc Modica, battendo gli avversari per 4-0 (25-20, 25-19, 25-19, 25-19), in un PalaCatania festoso che ha accolto centinaia di supporter pronti a conoscere i biancoblu che saranno impegnati nel massimo campionato italiano di volley, quello di SuperLega Credem Banca 2023/24.

Un esordio utile a prendere il primo contatto con la città di Catania, ma che è servito al contempo per infondere maggiore consapevolezza sul fatto che bisognerà lavorare tantissimo sul piano fisico, tattico e tecnico. In attesa della prima contro Perugia il prossimo 22 ottobre sul calendario di Farmitalia Saturnia ci sono ancora un’amichevole contro Modena il 6 ottobre e una contro Monza il giorno successivo, e poi ancora il 14 e il 15 a Lublino in Polonia per il secondo Memorial Tomasz Wojtowicz, per ricordare lo schiacciatore campione del mondo nel '74 e oro olimpico nel '76.

Tornando all’amichevole, se nelle fasi iniziali della partita mister Waldo Kantor si è affidato al capitano Santi Orduna, al libero Domenico Cavaccini, ai centrali Alessandro Tondo ed Elia Bossi, all'opposto Paul Buchegger, e agli schiacciatori Luigi Randazzo e Mohammadjavad Manavinezhad, nel corso del match ha messo in campo tutta la formazione, facendo accendere il PalaCatania all’ingresso dei due veterani della Saturnia e autori della promozione in A2, Christian Frumuselu ed Enrico Zappoli.