Pallavolo, Enrico Zappoli torna alla Saturnia per vincere

C’è un ritorno di fiamma, quello tra lo schiacciatore brasiliano Enrico Zappoli e Farmitalia Saturnia. Da oggi il giocatore classe ’95, in Italia dal 2014, che insieme ai compagni lo scorso anno aveva sfiorato la promozione in A2, è di nuovo a disposizione di mister Waldo Kantor che potrà schierarlo in campo insieme ai suoi compagni, già nella partita che si disputa domani dalle 18:00 al PalaCatania contro Tuscania, valida per la quarta giornata del Campionato di Serie A3 Credem Banca 2022/23.

L’accordo tra il giocatore e la società del presidente Luigi Pulvirenti è arrivato ad inizio della settimana appena conclusa, oggi l’ufficializzazione dopo il sì della federazione brasiliana al suo trasferimento da Macerata.

“Lo accogliamo a braccia aperte - dice il DS Piero D’Angelo - avevamo bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche. Enrico è tecnicamente molto forte e il suo gioco si adatta a quello del nostro capitano Marco Fabroni, spinto e veloce. E’ fortissimo dalla seconda linea, fondamentale in ricezione, in difesa e in battuta e sono certo che darà man forte ai centrali”.

Zappoli dal canto suo non si è fatto ripetere la proposta due volte: “Sono felice di tornare a Catania, conosco la città, la Società e ho degli amici, i miei compagni della scorsa stagione, con i quali non ho mai smesso di sentirmi. A Catania si respira l’aria della grande pallavolo e io ne sono testimone. Sono pronto a giocare la pallavolo che ho già visto in streaming nelle ultime partite. Penso di poter dare un contributo ad una squadra che è già ad un ottimo punto”.