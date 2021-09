Pallavolo Sicilia Catania, continua la preparazione: test amichevole contro Aragona

Continua la preparazione dellain vista dell'esordio di campionato. Oggi, mercoledì 15 settembre alle ore 18:00, le atlete di coach Mauro Chiappafreddo svolgeranno un allenamento congiunto con Pallavolo Aragona per testare la propria condizione. A poco più di un mese dall'inizio del campionato, il presidente del Comitato Territoriale Fipav di Catania-Enna,, ha fatto di recente visita alla società catanese che quest'anno disputerà il campionato di serie A2 femminile.

Il presidente ha portato il saluto dei consiglieri e di tutto il comitato, complimentandosi con la dirigenza per gli sforzi profusi nel riportare la serie A femminile nel territorio etneo. Incontro sicuramente interessante e proficuo in cui si è fatto il punto della situazione dopo le prime due settimane di preparazione. Vale la pena ricordare quale sarà il regolamento per la stagione 2021-2022 della Serie A2 di cui fa parte appunto Catania. Le 22 squadre sono state divise in due gironi da 11: in ognuno dei raggruppamenti si disputano 22 giornate e in ogni giornata una formazione osserva un turno di riposo. Il debutto è in programma per il 9-10 ottobre, mentre l’ultimo match avrà luogo il prossimo 6 marzo.

Una volta terminata la regular season, le squadre che avranno vinto il rispettivo girone si sfideranno in una serie di finali, al meglio delle cinque partite e verrà sancita la promozione in A1. Chi perderà, però, potrà comunque rimanere in corsa per la massima serie partecipando alle semifinali dei play-off, aperti a chi si è classificato tra il secondo e il settimo posto di ogni girone (si partirà dagli ottavi di finale). La trionfatrice della finale play-off sarà anche la seconda promossa in A1. Le squadre che saranno arrivate dall’ottava all’undicesima posizione (8 in totale) prenderanno parte alla cosiddetta “Pool Salvezza”, con gare di andata e ritorno e otto giornate complessive.