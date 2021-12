Paomar ko, chiusura con la freccina in su per Papiro Volley

Una bellissima e netta vittoria, quella ottenuta dal Papiro contro la Paomar Volley Sr di coach Peluso, valevole per la decima giornata di campionato di serie B maschile girone M.

I ragazzi di coach Tani Frinzi Russo approcciano il match sin da subito con la giusta concentrazione, il punteggio del primo set ne è la prova. Ottimi in battuta e ricezione con un ispiratissimo Lombardo che in difesa non fa cadere a terra praticamente nulla, Fichera in regia smista il gioco in modo impeccabile su tutti gli attaccanti, siamo sempre avanti e chiudiamo il set sul 25/10.

Nel secondo set la Paomar SR reagisce e cerca di tenere aperto il match con un ottimo Nicolosi, ma i muri di Testa e Rapisarda, la prova di altissimo livello di Di Franco e Chiesa da posto 4, gli innesti positivi di Cassaniti e Nicolosi, ci permettono di andare sul 2/0 chiedendo il set sul 25/23.

Il terzo set segue il filo conduttore del secondo, siamo sempre avanti, nonostante gli ospiti a tratti cerchino di rientrare e tenere la partita aperta, ma i nostri ragazzi con grande carattere e personalità non mollano nulla, vogliono ottenere il meritato 3/0 che arriva con il punteggio di 25/23

Vittoria che sicuramente da morale anche per come è arrivata, bissa quella ottenuta settimana scorsa sempre in casa contro il Palermo e ci proietta al Natale con un bel terzo posto in classifica. Da martedì si torna in palestra per riprendere gli allenamenti in vista del big match dell'8 gennaio a Lamezia contro la seconda in classifica.

Nicotra 6, Di Franco 9, Fichera 3, Testa 12, Chiesa 21, Cassaniti 1, Rapisarda 4, Spina, Nicolosi, Nucifora, Zammataro, L1 Lombardo, L2 Bellitto