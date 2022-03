Cinque set e mille emozioni, Papiro cede a Raffaele Lamezia

Squadra in casa

Squadra in casa Papiro

Finisce 2/3 un match dalle mille emozioni che ha espresso un elevato livello di gioco dal punto di vista tecnico e tattico, regalando ai tanti tifosi presenti puro spettacolo grazie agli atleti di entrambe le formazioni che non si sono mai risparmiati

Si inizia con un toccante minuto di raccoglimento per ricordare Andrea Faranda, i piccoli atleti del Papiro Fiumefreddo sono scesi in campo per rendere omaggio alla famiglia di Andrea presente sugli spalti.

Quanto al campo la gara regala spettacolo puro con i padroni di casa del Papiro bravi a portarsi avanti per 2 a 0, ma con Lamezia altrettanto abile a pareggiare i conti. Si vola al tie-break dopo quattro parziali fatti di pochi errori, tanta determinazione e molte scintille sottorete. Anche gli scambi di quest’ultimo scampolo di gara sono lunghi e combattuti ma alla fine premiano Lamezia che chiude la gara sul 3-2 con il punteggio di 15 a 9 nell’ultimo atto.

PAPIRO FIUMEFREDO – RAFFAELE LAMEZIA 2-3

Parziali: 25-21, 25-21, 22-25, 17-25, 9-15