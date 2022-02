Papiro Fiumefreddo la spunta al tie-break, Universal Catania ko

Vittoria combattuta come in un derby spesso accade. Il match inizia bene per i ragazzi di coach Frinzi Russo, che schiera Fichera in regia, opposto Nicotra, Chiesa e Di Franco di banda, Testa e Rapisarda al centro e Lombardo Libero.

Le fasi iniziali del primo set vedono un discreto equilibrio, nella fase centrale allunghiamo grazie agli attacchi delle nostre bande, che su palla alta fanno la differenza, sia da posto due che da posto 4. Chiusura 25/20

Il secondo set vede subito avanti i padroni di casa, positiva la ricezione guidata da Lombardo che permette a Fichera di trovare degli ottimi primi tempi con Testa e Rapisarda e di smarcare il gioco alle bande. Coach Giuffrida cerca di scuotere i suoi con qualche cambio e con dei time out roventi. Chiusura 25/22 e ci portiamo avanti per 2 set a zero.

Tutto sembra procedere per il verso giusto, infatti anche l'inizio del terzo set vede i nostri ragazzi padroni del gioco, ma i cambi degli avversari, De Luca al 2 e Lopresti al palleggio e la nostra ricezione che non è più perfetta, permettono agli ospiti di riagganciare il punteggio e di ritornare in partita chiudendo il set sul 23/25 e riaprendo il match.

Il quarto set è una battaglia, i ragazzi reagiscono alla sconfitta del set precedente anche grazie ai cambi di coach Tani Frinzi Russo che butta nella mischia Cassaniti, ottimo il suo ingresso e Nicolosi che come sempre da il suo prezioso contributo. Il set procede punto a punto, salgono in cattedra per gli avversari con Bottino e Bandieramonte, Arezzo martella dal 4 e Alderuccio tiene tutto in difesa e ricezione. Nonostante molti muri e qualche ottima difesa il quarto set finisce 23/25.

Si va al tie break, emozioni su emozioni, i ragazzi vogliono la vittoria e si vede anche quando vanno sotto a metà set, ma con grinta rabbia e determinazione chiudono 16/14 con un ace di Rapisarda.

Una partita dalle svariate sfaccettature che poteva finire in mille modi diversi, ma che alla fine viene portata a casa con un pizzico di rammarico dal parte Papiro Fiumefreddo ma con tanta fiducia per la reazione avuta nel finale.

COSTA DOLCI PAPIRO VOLLEY FIUMEFREDDO vs CAFFE' LO RE UNIVERSAL 3/2

(25-20 25-22 23-25 23-25 16-14)