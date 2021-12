Papiro ci prova ma non basta, vince Aquila Bronte per 3-1

Sconfitta meritata per il volley Papiro Fiumefreddo al cospetto di una Aquila Bronte degli ex Davide Sabella e Federico Andronico che non si è mai disunita e non ha mai mollato la presa. Gli ospiti vincono il primo set 19-25, poi restano in partita sino al 14 a 3 del secondo set quando a quel punto sono i locali a pareggiare prima i conti (25-21 con punto decisivo di Cassaniti) per poi spingere sull’acceleratore. Con questa inerzia si aggiudicano il terzo set per 25-20 ed il quarto per 25-22. In quest’ultimo parziale spiccano gli acuti decisivi al servizio di Amato.

Aquila Bronte – Costa Dolci Papiro 3-1

I parziali: 19-25, 25-21, 25-20, 25-22