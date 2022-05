Papiro volley, la chiusura in bellezza di una grande stagione

Si chiude con un netto 3-0 sulla formazione calabrese il campionato di serie B maschile girone M della Papiro Fiumefreddo che mette al tappeto Jolly 5Frondi. La tredicesima vittoria permette ai ragazzi di coach Tani Frinzi Russo di chiudere l'anno al 3° posto con ben 41 punti, annata che passerà alla storia come la stagione dei record per piazzamento, il migliore di sempre in serie B e di punti 41 cifra mai raggiunta.

Un grande traguardo per società e dirigenti, per il mister e per i giocatori che non hanno mai smesso di crederci e di lottare per raggiungere un piazzamento così importante, che denota la grande crescita che giorno dopo giorno è maturata sia come singoli, ma soprattutto come gruppo, un grande gruppo dentro e fuori dal campo.

Ecco il messaggio apparso sulla pagina facebook, che esprime così tutto il suo entusiasmo. “Soddisfazione da parte di tutti, questo traguardo è frutto di programmazione, lungimiranza e grande unità che ci permette di lavorare in modo armonioso su più fronti. Un ringraziamento a tutti i giocatori, al tecnico e allo staff per la bellissima stagione che ci hanno regalato. Doverosa menzione per i nostri calorosissimi supporters che per tutta la stagione ci hanno sostenuto in presenza e via web facendoci sentire sempre il loro sostegno e il loro calore, soprattutto i nostri piccoli del settore giovanile sempre presenti in tribuna. Emozionante la passerella finale con tutti i ragazzi, la dirigenza e il pubblico a suggellare una stagione memorabile”.

COSTA DOLCI PAPIRO FIUMEFREDDO vs DIPER JOLLY 5FRONDI RC 3-0

(25-22 25-17 25-16)