Pallavolo, siglata partnership tra Farmitalia Saturnia e Volley Valley

La Farmitalia Saturnia e la Volley Valley siglano un accordo grazie al quale per l’annata 2023/24 le due realtà sportive porteranno avanti un progetto di crescita per il movimento pallavolistico giovanile siciliano.

“L’obiettivo - spiega il presidente Luigi Pulvirenti - è quello che perseguiamo dal primo momento in cui abbiamo iniziato questo progetto: portare quanti più giovani possibili ad avvicinarsi alla pallavolo. La collaborazione con la Volley Valley di oggi è un naturale evolversi di rapporti di amicizia nati proprio grazie a questa passione comune per la pallavolo e sono certo che, grazie a questi presupposti, nei prossimi mesi potremo lavorare insieme al meglio. Con i dirigenti della Volley Valley condividiamo la strategia, ma anche la visione e i valori, perché l’obiettivo è mettere a disposizione dei giovani un palcoscenico ancora più importante, che oggi è quello di una squadra in SuperLega”.

La Volley Valley, da oltre vent’anni, è una delle realtà più consolidate dell'intero movimento pallavolistico siciliano ed è stata trampolino di lancio per tanti giovani talenti. Adesso si guarda alla prossima stagione, come spiega il Presidente Marco Emanuele Cutore: “Siamo felici ed orgogliosi per l'intesa raggiunta con gli amici della Saturnia, che ringraziamo per quanto avviato. Il rapporto di collaborazione che andremo a sviluppare riguarderà, nel pieno e giusto rispetto dell’ambito operativo di ognuna delle società, una gestione unitaria e condivisa del settore giovanile, partendo dai Cas, passando poi ai Campionati giovanili, fino ai Campionati di serie regionali e provinciali. Cercheremo, con umiltà ed entusiasmo, di dare il nostro apporto alla buona riuscita dell'annata che verrà."

Al suo pensiero si aggiunge quello del Direttore Generale Francesco Carpinato, che ricopre anche il ruolo di responsabile del settore femminile: "Siamo tutti figli degli anni d'oro della Paoletti e dell'Alidea, quando a Catania gli scudetti si vincevano grazie anche al supporto di tutto il movimento pallavolistico. Oggi, ventisei anni dopo l'ultima presenza di una squadra catanese in serie A, ci sono le condizioni perché il sogno si realizzi di nuovo. E il nostro accordo va letto anche in quest’ottica, con una partnership che vedrà anche la partecipazione del settore femminile con cui quest’anno affronteremo diversi campionati regionali e provinciali e quello nazionale di B2. Ringrazio la Saturnia per aver creduto fortemente nella nostra attività e per averci reso partecipi di questa fantastica impresa."