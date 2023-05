Pelligra e WeKondor insieme: nasce Catania Volley

Nasce un nuovo sodalizio pallavolistico a Catania per mano di Ross Pelligra, patron della squadra di calcio rossazzurra attivo nella costituzione di una vera e propria polisportiva alle falde dell'Etna. L’imprenditore australiano - dopo aver mosso i primi passi tra calcio e beach soccer - ha costituito, infatti, il Catania Volley in sinergia con l'Academy WeKondor. Lo stesso Pelligra sarà presidente del club e sarà coadiuvato da Giovanni Caniglia, Ad del gruppo Pelligra Italia, da Mario Balsamo, professionista e appassionato di pallavolo e William Munzone, futuro Ad e vice presidente del Catania Volley e già presidente della Academy WeKondor.

“Sono estremamente contento di questa nuova avventura al fianco dell’amico William, con cui già da un po’ condivido alcuni progetti - rivela Pelligra -. Le premesse, per intraprendere un percorso che spero ci porti lontano ci sono tutte. Mi sono appassionato al progetto per la serietà e la qualità di alto livello del settore giovanile e per la grinta e l’entusiasmo che ho visto brillare negli occhi di tutte le piccole atlete, elementi alla base di ogni successo sportivo. Come sempre il Gruppo Pelligra è attento a incentivare le eccellenze catanesi e siciliane, dedicando risorse per implementare strutture sportive e finanziare progetti di inclusione. Sono sicuro Il marchio Catania potrà regalare grandi emozioni alla città anche nel volley".

In un comunicato ufficiale diffuso dal club etneo si spiega che "Catania Volley rappresenta l’evoluzione naturale dell’Academy giovanile. L’acquisizione del titolo sportivo di B1 con un team tecnico già impegnato a reclutare atlete di categoria permetterà anche alle più giovani siciliane di calcare palcoscenici importanti".

Sono già in programma gli investimenti in infrastrutture e tecnologie per affrontare al meglio i campionati di B1 ma pure di B2-C-D (questi ultimi dedicati al settore giovanile).

Le parole di Munzone e Caniglia

Munzone rivela che "quando nel 2017 abbiamo deciso di entrare nel mondo della pallavolo, abbiamo intravisto le enormi potenzialità che una città come Catania poteva offrire: passione, tradizione, competenza e movimento, negli anni cresciuto in quantità e qualità. Con Ross e Giovanni abbiamo subito condiviso visione e ambizioni e così è nata l’idea del Catania Volley. La società continuerà il percorso che ci ha reso, in poco più di un lustro, un riferimento per le giovani atlete siciliane. Molte giocatrici passate dal vivaio della WeKondor Academy giocano oggi in serie A e B e questo per noi, oltre ad essere motivo di orgoglio, è la testimonianza di quanto l’idea di base fosse giusta. Per fare il salto di qualità avevamo bisogno di una partnership importante come quella del Gruppo Pelligra, una multinazionale che investe, oltre che nel settore immobiliare e industriale, in sport e entertainment e società sportive. Il prossimo anno per noi sarà di costruzione e ci vedrà con umiltà e determinazione implementare l’attuale organizzazione, attraverso l’inserimento di professionalità di particolare competenza sia tecnica che manageriale. Disputare il campionato di B1, sarà da traino per tutte le nostre giovani pallavoliste che potranno finalmente sognare di calcare un palcoscenico importante a casa propria”.

"Cuore di questa nuova ed entusiasmante avventura, che vedrà il Gruppo Pelligra in prima linea, sarà l’attenzione dedicata alla crescita umana e sportiva delle atlete catanesi e siciliane - spiega Caniglia -. L’ottimo lavoro svolto in questi anni dalla WeKondor Academy è stato per noi subito evidente, tanto da appassionarci. Già da un po’ abbiamo iniziato a programmare insieme per consolidare quanto raggiunto finora , impegnandoci attraverso una pianificazione seria e sostenibile e una stretta collaborazione con alcune importanti società del territorio a realizzare un club capace di attrarre talenti e costruire le atlete del futuro. In questo ultimo anno ho girato tanto per l’Italia e mi sono accorto di quanto Catania necessiti di strutture sportive di qualità. Il Gruppo Pelligra è leader nella progettazione e sviluppo delle infrastrutture e anche per questo è nostro desiderio realizzarle, mettendo a disposizione risorse, partnership e conoscenze acquisite nel tempo. Il desiderio di riportare il grande Volley a Catania, che tanto ha emozionato nel passato, è forte! Come il Presidente Pelligra anche io sono figlio di madre siciliana e poter portare la nostra esperienza nella nostra terra d’origine ci rende molto felici e orgogliosi!”.

Se da un lato emerge l'entusiasmo del gruppo Pelligra sempre più presente nel territorio etneo dall'altro arriva un'aspra critica da parte del massimo dirigente della Saturnia, società pallavolistica che proprio nelle ultime ore ha staccato il pass per la partecipazione al prossimo campionato di Serie A2 guadagnando un'importante promozione sul campo, Luigi Pulvirenti.

"Nel giorno in cui la Farmitalia Saturnia festeggia la promozione in serie A2 dopo 58 anni di storia - scrive Luigi Pulvirenti sui social - con il consorzio AZ Volley che ha centrato anche la promozione in B1 femminile con la Cosedil Zafferana, il presidente del Catania Rosario Pelligra annuncia di investire nella pallavolo costituendo una nuova società: Catania Volley.

Viene da chiedersi quale sia il modus operandi del proprietario del Catania Calcio nel suo rapporto con il territorio, con gli altri sport, con le società di vertice e storiche degli altri sport: quello di prendere il marchio Catania per fare investimenti antagonisti? Perché se la vicenda del Beach Soccer poteva essere un caso, questo nella pallavolo conferma l’esistenza di uno schema - si legge nel post -. Deduco che il progetto di polisportiva non è vero non sia un progetto in atto, piuttosto è un progetto fatto in competizione con chi, da decenni, fa sport di vertice nel nostro territorio metropolitano.

I miei migliori auguri.

Ps: noi andiamo avanti con la nostra programmazione, e nel prossimo triennio speriamo di poter regalare al nostro territorio un ulteriore avvicinamento al vertice.

Ps2: da ciò che leggo sembra quasi che pallavolo di vertice a Catania non ne sia mai stata fatta o non ve ne sia attualmente. Ciascuno giudichi da solo se è così".