Pool Salvezza A2: Catania vince il derby con Aragona e si avvicina al secondo posto

Emozionante derby salvezza tra le rosso azzurre della Rizzotti Design Catania e le padrone di casa della Pallavolo Aragona. La formazione etnea espugna un campo difficile come quello dell'Aragona e per poco non porta a casa l'intera posta in palio. Ancora sfortuna per le catanesi che schierano Bulaich con la febbre a causa di una intossicazione. La formazione etnea schiera al centro la coppia Bertone e Catania, a libero Michela Conti, di banda Bulaich e Bordignon, opposto Alessia conti e in regia Ulrike Bridi.

Giangrossi risponde schierando in regia l'esperta Caracuta, opposto Stival, libero Vittorio, di banda Dzakovic e Zech, al centro Cometti e Negri. Il primo set vede partire le formazioni punto a punto con Dzakovic e Alessia Conti a fare da protagoniste in attacco, il muro catanese fa la differenza e porta il risultato sullo 0-1; il secondo set vede la stessa falsariga del primo parziale, con ancora le catanesi che si fanno preferire e hanno anche due palle set, le aragonesi difendono, recuperano e riescono a portare i vantaggi le rosso azzurre che con tenacia portano il risultato sullo 0-2.

Sembra che il vento soffi a favore di Bordignon e compagne ma Chiappafreddo è costretto a togliere Bulaich, la quale non riesce a stare in piedi; per grande merito delle agrigentine oltre alla perdita di lucidità delle ragazze di Chiappafreddo il match si riapre fino al 2-2. Il tie-break vede Catania subito avanti, concludendosi con un meritato 7-15 per le etnee che non lasciano scampo a recriminazioni.

Grande risultato per le atlete e lo staff tecnico catanesi che di fronte alle avversità (vedi Bulaich) escono con una vittoria che permette di rimanere in corsa per la salvezza. Ultima partita dei play off salvezza la settimana prossima contro il fanalino di coda e già retrocesso Altino. Il tabellino del match:

SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA - RIZZOTTI DESIGN CATANIA 2 - 3 (20-25, 27-29, 25-20, 25-18, 7-15)

ARAGONA: Caracuta 2, Stival 7, Dzakovic 29, Zech 17, Cometti 15, Negri 5, Vittorio (L), Zonta 9, Ruffa, Casarotti, Bisegna 2. All.: Giangrossi

CATANIA: Bulaich Simian 11, Catania 14, Conti 15, Bordignon 20, Bertone 10, Bridi 5, Conti (L), Oggioni 4, Poli 1, Picchi n.e. All.: Chiappafreddo