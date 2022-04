Pool Salvezza A2: Catania espugna Lanciano e continua a tallonare l'Anthea

Una partita per rimanere vivi, una partita per consentire alla Rizzotti Design Catania di rimanere in scia di Vicenza che giocherà nel pomeriggio a Frosinone contro il Sant’Elia. Con queste premesse mister Chiappafreddo schiera ancora Greta Catania al centro con Serena Bertone, di banda Daniela Bulaich e Martina Bordignon, opposto Conti, al palleggio e in regia Bridi , nel ruolo di libero la under catanese Michela Conti. Il primo set vede subito un testa a testa tra padrone di casa e leonesse, con le seconde sempre avanti di due tre punti che si fanno preferire, Daniela Bulaich in stato di grazia chiude il set con 12 punti realizzati e zero errori.

Un vero valore aggiunto per le etnee. Nel secondo parziale le abruzzesi si portano avanti di tre-quattro punti, ma la caparbietà di Bridi e compagne le riporta in carreggiata e anche grazie all’ingresso di Poli al centro, si riesce a vincere anche il secondo, con Michela Conti e la solita Bulaich a spadroneggiare. Terzo set vede l’Altino non mollare e grazie alle prodezze dell’opposto Julia Kavalenka portarsi avanti di diverse lunghezze tanto da costringere Mister Chiappafreddo a chiamare i due time-out a disposizione.

Ma alla lunga e anche qui grazie all’ingresso dalla panchina di una motivata Cecilia Oggioni al posto di Martina Bordignon, le catanesi prima raggiungono le padrone di casa, poi sprecano un match ball e infine chiudono con un meritato 3-0 per 28-26. Una prova di carattere, con l’intera squadra a voler fortemente questi tre punti. Tutte unite e applausi per l’intero staff. Commento finale di mister Chiappafreddo: “Partita ostica tra due formazioni che volevano vincere, un campo difficile, complimenti alla società abruzzese che non merita la classifica che ha, un applauso alle nostre ragazze e alla loro disponibilità che ci sta permettendo di chiudere bene una stagione agonistica, che per vari motivi compreso il Covid, particolarmente travagliata”.

In classifica le etnee raggiungono quota 22 punti, superano le cugine dell’Aragona che hanno vinto ieri a Modica, e vedono a quota 24 l’Anthea Vicenza che giocherà in trasferta con il Sant’Elia una vera e propria sfida per rimanere in A. Prossima partita in casa contro il Sant’Elia il Sabato di Pasqua, al PalaCatania, con ingresso gratuito per tutti i play-out. Il tabellino del match:

TENAGLIA ALTINO-RIZZOTTI DESIGN CATANIA (23-25, 18-25, 26-28)

ALTINO: Di Arcangelo, Comotti, Gatto, Kavalenka, Natalizia, Mastrilli, Zingoni, Ollino, Spicocchi, Olleia, Lestini. All. Collavini

CATANIA: Bordignon, Conti M, Bridi, Bulaich, Picchi, Bertone, Oggioni, Conti A, Catania, Poli. All. Chiappafreddo