Presentato il title sponsor della Saturnia per la stagione 2024/25

L'impresa di costruzioni civili ed infrastrutturali fondata Cosedil da Andrea Vecchio nel 1965, sarà il title sponsor della Saturnia Acicastello per la stagione 2024/25, quella in cui i biancoblu disputeranno il Campionato italiano di volley di Serie A2.

L'ufficializzazione della partnership è stata fatta stamane, venerdì 19 marzo, nel corso di una conferenza stampa che ha avuto luogo nella sede di Santa Venerina, appuntamento al quale erano presenti il presidente della Saturnia Luigi Pulvirenti, con i dirigenti della società, il management di Cosedil, con a capo il geometra Andrea Vecchio, presidente e fondatore della società di costruzioni. Quella annunciata oggi è una partnership basata su valori comuni alle due storiche realtà siciliane che nel 2025 saranno unite da un altro importante evento: i 60 anni dalla loro fondazione.

"Siamo onorati di avere al nostro fianco una realtà imprenditoriale prestigiosa, condividendo innanzitutto una visione valoriale dello sport, costruita sulla sana competizione agonistica, sul rispetto dell’avversario, sulla condivisione e sulla inclusione. - ha dichiarato il presidente Pulvirenti nel corso della conferenza stampa aggiungendo - La prossima stagione sarà per noi quella della volontà di ritornare in Superlega, e poter condividere questo percorso con Cosedil è per noi motivo di orgoglio. Sono sicuro che insieme potremo prenderci tante soddisfazioni, insieme al grande piacere di festeggiare insieme i sessant’anni di attività”.

Della stessa idea Andrea Vecchio, fondatore di Cosedil: "Sono un cittadino europeo, un cittadino del mondo, ma le mie radici sono orgogliosamente ancorate alla Sicilia alle pendici dell’Etna e poter contribuire alla crescita della pallavolo del nostro territorio è motivo di onore per me e per il gruppo. Con Saturnia condividiamo valori e principi e soprattutto l’amore per la terra in cui operiamo. Questa partnership va vista come una restituzione al territorio in chiave sportiva. L’impresa, come la squadra, è fatta di persone che lavorano insieme guidate dalla passione per il lavoro, dal rispetto per competitor e avversari, dalla lealtà verso i terzi”.