Volley femminile B1. Presentazione ufficiale per l’Hub Ambiente Catania: la parola d’ordine è entusiasmo

In una location inedita e soprattutto che rispecchia la filosofia e genuinità della società, è stata inaugurata ufficialmente la stagione 2023-2024 dell'Hub Ambiente Teams Volley Catania nel campionato di B1, girone E. Una serata conviviale, proprio come una famiglia, in casa del Presidente Elio Gravagno e della Professoressa Ina Baldi. Presenti tutti gli sponsor, delegati Fipav, staff tecnico e dirigenziale, amici e sostenitori della squadra ma soprattutto le splendide atlete del nuovo roster che affronterà la B1. Il Team Manager Francesco Altavilla che ha presentato tutte le figure con stile coinvolgendole con il suo carisma. Insomma, da ogni parte c’è la volontà ben precisa di incoraggiare questa rosa completamente rinnovata, in modo che intraprenda il campionato con grinta e determinazione. Il roster è stato appunto rivoluzionato, fatta eccezione per il libero Roberta Altavilla. Queste sono le ragazze, suddivise per numero di maglia, che verranno guidate da coach Ina Baldi:

1. Alessia Murreddu (schiacciatrice)

2. Martina Caruso (centrale)

3. Francesca Bosso (schiacciatrice)

4. Giorgia Locatelli (libero)

5. Alice Pezzotti (alzatrice)

7. Roberta Altavilla (libero)

9. Sveva Mugnaini (opposto)

11. Clara D’Arrigo (alzatrice)

13. Sara Palumbo (schiacciatrice)

14. Sara Anselmo (centrale)

15. Ilaria Maiorano (schiacciatrice)

19. Sofia Giambianco (centrale)