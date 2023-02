Primo campionato italiano assoluto di Snow Volley: la seconda tappa a Linguaglossa

Ha preso il via a Lorica (Cosenza), la prima tappa del Campionato Italiano Assoluto 2023 di snow volley. Dopo il successo dello scorso anno, dunque, la macchina organizzativa federale, coadiuvata dal prezioso supporto della provincia di Cosenza e delle amministrazioni locali, sta limando gli ultimi preparativi per l’inizio di questa importante manifestazione. Sono state otto le formazioni partecipanti divise in due gironi da quattro. Le prime due squadre classificate di ogni girone accedono direttamente in semifinale, mentre le seconde e le terze classificate disputano i quarti di finale. La manifestazione si conclude poi con le finali 3/4° e 1/2° posto.

Queste sono le squadre partecipanti:

1. Carlon-Lupatelli-Tramontano; 2. Di Risio-Galante-Ortolano; 3. Del Carpio-Belvedere-Saffiotti-Raso; 4. Tiano-Marasco-Lopetrone-Barile; 5. Strangis-Butera-Micelli; 6. Isabella Valenzi-Catania-Lorusso; 7. Raffaele-Miftah-Scalese; 8. Saladino-Raschella-Mazzei.

Questi sono invece i gironi:

POOL A: Carlon-Lupatelli-Tramontano; Tiano-Marasco-Lopetrone-Barile; Strangis-Butera-Micelli; Saladino-Raschella-Mazzei.

POOL B: Di Risio-Galante-Ortolano; Del Carpio-Belvedere-Saffioti-Raso; Isabella Valenzi-Catania-Lorusso; Raffaele-Miftah-Scalese.

La prossima tappa sarà quella del prossimo 19 febbraio, quando a farne da cornice all’evento ci penserà la città di Linguaglossa (Catania).