La remuntada è servita: Universal Catania batte Cinquefrondi 3-2

Squadra in casa Universal Catania

Che sarebbe stata una battaglia per l’Universal Catania era nell’aria e così è stato. Ci sono voluti 5 set e 150 minuti di gioco per avere la meglio su un ottimo Cinquefrondi.

I Calabresi partono fortissimo e dopo pochi scambi sono già avanti spinti da un ottimo servizio che mette in serissima difficoltà i nostri ragazzi, a completare l’opera un Dionisio Di Pasquale in grande spolvero che per due set risulta a tratti infermabili.

Sotto di Due Parziali Coach Giuffrida effettua alcuni cambi sulla scia della fine del secondo set. Dentro in Regia Lo presti su Tomasello e Alderuccio su Saitta. Complice anche il calo di intensità del servizio Calabrese i catanesi rientrano in gara recuperando i due set di svantaggio. Tie breack punto a punto fino ai vantaggi con discutibili decisioni arbitrali che annullano un primo match point ma che poi devono sancire una gran bella vittoria su un avversario davvero ostico. Sabato prossimo altra battaglia arriva il Papiro Fiumefreddo.

CAFFE LO RE UNIVERSAL vs DIPER JOLLY 5FRONDI RC 3-2

Parziali: 18-25; 18-25; 25-22; 25-22; 19-17

1° Arbitro COMUNALE ROSA MARIA SERENA

2° Arbitro RIZZOTTO SEBASTIANO