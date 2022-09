Il ritorno all’Hub Ambiente Catania di Margherita Chiavaro, esperta in promozioni

È un ritorno più che gradito quello di Margherita Chiavaro, giocatrice e schiacciatrice espertissima che ha legato il suo percorso sportivo alla Teams Volley Catania in diverse stagioni e che lo farà anche in quella che sta per partire. La Teams Volley Catania è ormai casa sua. Curriculum di tutto rispetto, vanta diversi campionati disputati in B1, tra cui quelli con il Cutrofiano Lecce, Amazzoni Agrigento e il Lercara Friddi dove vince il campionato, disputando l'anno successivo la serie A2.

Nel 2009/2010 è stata ingaggiata in serie B2 dalla squadra catanese Messaggerie Orizzonte Tremestieri, formazione candidata alla promozione in cui forma un bel tandem d'attacco con la palermitana Eleonora Milici. La scorsa stagione ha giocato invece con il CUS Catania in serie C, ottenendo la promozione in B2. Non solo indoor per lei: nel palmares spicca lo scudetto di beach volley vinto nel 2003 e per altre due volte è stata vice-campionessa italiana, oltre ad aver detenuto per anni il record di vittorie di tappa consecutive nel Campionato Italiano di beach.

Ecco le sue prime impressioni dopo l’ufficializzazione del ritorno: “Sono felice di essere tornata in casa Teams e dico casa non a caso poiché reputo famiglia la professoressa Baldi ed il signor Elio. Abbiamo disputato insieme tanti campionati in passato e di recente anche una promozione. Malgrado la mia non sia una disponibilità a tempo pieno per via degli impegni lavorativi, mi impegnerò ugualmente al 100%, mettendo a disposizione tutta la mia esperienza e determinazione”.