Rizzotti Design Catania: il test-match contro Aragona chiude la pre-season

Tre set di grande intensità chiudono la preparazione pre-stagionale della. Al Palasport “Pippo Nicosia” di Agrigento le ragazze di coachse la giocano con la Pallavolo Aragona in tre set, acquisendo gli ultimi preziosi segnali prima del debutto che inaugurerà la stagione 2021-22 a Pinerolo.

In grande spolvero Fiore, spazio e minuti a tutto l’organico del roster, compresa Daniela Bulaich arrivata a Catania in settimana e subito integrata in gruppo. Gruppo che completerà la preparazione nelle giornate di giovedì e venerdì. Partenza per il Piemonte fissata per sabato 9 ottobre. Ecco il tabellino completo dell’incontro:

Seap Pallavolo Aragona – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania (25-23, 20-25, 25-14)