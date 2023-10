Saturnia, conclusi due importanti test in vista dell'inizio del campionato

La Saturnia è pronta a rientrare in Sicilia, dopo la due giorni passata ad allenarsi prima con Valsa Group Modena e poi con Vero Volley Monza. Due test, quelli effettuati tra venerdì e ieri, con altrettante squadre di SuperLega, le stesse con le quali i biancoblu dovranno confrontarsi a partire dal prossimo 22 ottobre quando il Campionato Credem Banca 2023/24 avrà inizio.

Gli allenamenti, e i loro risultati, hanno dato le prime risposte alle domande che riguardano il livello di preparazione del team etneo a due settimane dal match di esordio in casa di Sir Safety Perugia (22 ottobre), e a tre dalla prima partita che si giocherà al PalaCatania contro Top Volley Cisterna (29 ottobre).

Venerdì al PalaPanini di Modena, Farmitalia Saturnia ha cercato di tenere il ritmo di Valsa Group, una delle squadre più forti del campionato, e seppur in un crescendo non è riuscita a tenere il passo 4-0 (25-16, 25-21, 25-21, 30-28). Storia diversa quella scritta ieri nella Candy Arena di Monza in campo contro Vero Volley, dove i biancoblu hanno messo in campo un gioco più deciso e decisivo, riuscendo a dettare il ritmo per diverse fasi di gioco per chiudere con un 2-2 (27-25, 19-25, 23-25, 25-21).

“Se ieri abbiamo visto qualche miglioramento nel nostro gioco, venerdì è stato evidente che c’è ancora tanto da fare per arrivare pronti all’inizio del campionato. - spiega il presidente Luigi Pulvirenti, in trasferta con la squadra - Da adesso al 22 ottobre dunque la parola d’ordine sarà solo una: lavoro.”