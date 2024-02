Saturnia, contro Modena ottima partenza e buona prestazione dei giovani

Un’ottima partenza, segnata da un set vinto in maniera convincente e un secondo set in cui i biancoblu hanno tenuto botta al gioco aggressivo dei padroni di casa. Poi il ritmo di gioco è sceso nelle ultime due frazioni di gioco. Alla fine si chiude con un 3-1, messo a segno da Valsa Group Volley Modena (20-25, 25-22, 25-15, 25-12), la decima giornata del girone di ritorno del Campionato di SuperLega Credem Banca 2023/24.

Una partita che ha visto Farmitalia Saturnia scendere in campo con una formazione completamente rinnovata, con coach Bua che ha dato spazio ai giocatori più giovani consentendo loro di mettersi alla prova e trovando, di fatto, ottime risposte.

Così al palleggio è andato il giovane Filippo Santambrogio che ha armato l’opposto Paul Buchegger, al centro Masulovic e Bossi, di banda Massari e Basic, con il libero Pierri, ma nel corso della partita quasi tutto il roster si è alternato in campo, riuscendo a dare il proprio contributo e dimostrando di non volere mollare fino all’ultima giornata. Questo trova conferma nelle parole di Luka Basic, best player biancoblu in questa giornata: “Modena ha alzato il livello di gioco e ha chiuso a suo favore. Ma noi abbiamo dimostrato di voler onorare la maglia, ci abbiamo messo tanta energia e questo è importante in questo momento”.

Per Farmitalia Saturnia prossimo e ultimo appuntamento con la Regular Season della SuperLega italiana domenica 3 marzo al PalaCatania con il match casalingo contro Gioiella Prisma Taranto.

LA PARTITA

PRIMO SET

Buchegger monster block su Juantorena (1-2). Bossi dal centro (3-5). Con attacco di Masulovic si continua in avanti (7-9). Primo tempo di Massari (9-11). Lo stesso fa subito dopo Bhreme (10-11). Buchegger attacco in diagonale (11-14). Santambrogio arma Basic che in pipe mette a terra (14-19). Ace di Bruno (18-21). Il set lo chiude Bossi (20-25).

SECONDO SET

Primo tempo di Masulovic (3-1). Attacco di Sanguinetti (6-3). Massari a muro (12-6). Masulovic schiaccia a terra dopo un super recupero del libero Pierri (12-7). Attacco diagonale di Basic (22-18). Ace di Buchegger (23-20). Ace anche di Basic (24-22). Chiude Modena (25-22)

TERZO SET

Primo tempo di Masulovic (1-1). Ace Bruno (6-4). Modena allunga il passo con un primo tempo di Sanguinetti (14-9). Attacco di Basic (15-10). Monster block di Massari (16-13). Un attacco di Buchegger non passa (20-13). Modena va ancora avanti e chiude (25-15).

QUARTO SET

Prima intenzione Juantorena (2-1) Attacco di Massari (2-2). Attacco del numero 1 biancoblu (12-6). Attacco Pinali (17-8). Ace di Rinaldi (18-8). Attacco Buchegger (18-9). Baldi murato (20-9). Sighinolfi muro su Bossi (24-12). Si chiude subito dopo (25-12).

TABELLINO

Valsa Group Modena - Farmitalia Catania 3-1 (20-25, 25-22, 25-15, 25-12)

Valsa Group Modena: Mossa De Rezende 5, Juantorena 15, Brehme 2, Davyskiba 14, Rinaldi 21, Sanguinetti 9, Menchetti (L), Boninfante 0, Stankovic 5, Pinali G. 2, Pinali R. 0, Gollini (L), Sapozhkov 1, Sighinolfi 1. N.E. All. Giuliani.

Farmitalia Catania: Santambrogio 2, Massari 7, Masulovic 9, Buchegger 12, Basic 20, Bossi 3, Cavaccini (L), Pierri (L), Orduna 0, Frumuselu 0, Baldi 0. N.E. Guarienti Zappoli, Tondo, Randazzo. All. Bua.

ARBITRI: Goitre, Brancati.

NOTE - durata set: 32', 30', 27', 24'; tot: 113'.