Saturnia, Placì carica l'ambiente: "Squadra competitiva per un campionato di vertice"

"Il club puntava ad avere una squadra competitiva e questo è quello che abbiamo costruito. Si tratta infatti di un gruppo che può lottare per vincere il campionato", parola di mister Camillo Placì che commenta così l’organico della Cosedil Saturnia Acicastello, messo insieme dal ds Piero D’Angelo.

"Ovviamente dovremo confrontarci con altre squadre altamente competitive, basta guardare a quello che hanno costruito Siena, Brescia, Ravenna e Cuneo, tanto per citarne alcune - continua Placì -. Sarà un campionato interessante e la parte più importante sarà la fase finale, quella dei playoff, quando di fatto si giocherà tutta la stagione. Noi dovremo arrivare lì in ottima forma fisica".

Giorno 8 agosto squadra e staff tecnico si incontreranno per la prima volta per dare il via al ritiro che, come da tradizione della Saturnia, si terrà al Sigonella Inn. Le prime sedute riguarderanno i test fisici definiti con il preparatore atletico per poi iniziare con il lavoro preparatorio, con test periodici. Otto settimane di allenamenti prima dell'avvio del campionato. “Abbiamo pianificato tutto il lavoro per il mese di agosto, stiamo finendo di definire tutte le amichevoli e la partecipazione della squadra ai tornei che si terranno nel mese di settembre".

"Queste prime settimane - aggiunge il coach biancoblu - saranno inoltre fondamentali per cementare i rapporti all’interno del gruppo per un percorso che sarà lungo, con l'obiettivo di dare il massimo fino in fondo".

La prima sessione tecnica sarà al PalaCatania lunedì 12 agosto, a porte rigorosamente aperte: "I miei allenamenti sono sempre a porte aperte e invito a raggiungerci sia gli allenatori che i tifosi che vogliono conoscere la squadra. Anche in allenamento, se sugli spalti c'è il pubblico, la qualità agonistica del gruppo sale molto".