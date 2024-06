La Saturnia presenta il nuovo consiglio direttivo

Tra novità e conferme ormai storiche, la Cosedil Saturnia Acicastello presenta il suo nuovo consiglio direttivo, che si pone l'obiettivo di affrontare al meglio delle sue possibilità la prossima stagione anche grazie alla presenza di figure professionali di grande valore. Accanto al presidente Luigi Pulvirenti si riconferma il vice Santino Scirè al quale si affianca Cristina Scaccianoce, imprenditrice catanese del settore turistico; conferme anche per il direttore generale, Enzo Pulvirenti, il direttore sportivo, Piero D'Angelo, il consigliere delegato per le relazioni istituzionali, Mauro Nicosia e per i consiglieri, Carlo Sciacchitano, Gaetano Caserta e Natale Costanzo.

"Nei prossimi giorni avremo la conferma ufficiale della nostra partecipazione al campionato di Serie A2 dopo avere formalizzato, come ogni stagione, la nostra richiesta di iscrizione alla Lega Pallavolo Serie A - spiega il presidente Luigi Pulvirenti che, aggiunge - e il nostro lavoro prosegue sia per quanto riguarda gli aspetti sportivi che quelli societari e di definizione dei rapporti di partnership con le aziende che sostengono il nostro progetto sportivo. Alle figure storiche, che ormai fanno parte della famiglia biancoblu da quando è iniziato questo progetto, se ne aggiunge una. Abbiamo dato infatti il benvenuto a Cristina Scaccianoce, che insieme a Scirè, sarà a vice presidente della società. Cristina, è una imprenditrice catanese che ha scommesso sul territorio, che è vicina alla società fin dall'inizio del suo percorso in serie A. Siamo certi del grande contributo che potrà dare al nostro progetto".