Pallavolo, Saturnia in semifinale: si può ancora sognare la promozione

Anche la Monge Gerbaudo Savigliano cade in due partite. La Farmitalia Saturnia approda alla semifinale per la promozione in Serie A2, disputando in Piemonte una partita maiuscola. Dopo il 3-2 di sabato scorso, gli etnei s’impongono nettamente in tre set. La Farmitalia costruisce la sua vittoria nei fondamentali: a muro (12 punti contro 3), in battuta (8 aces contro i 2 locali) e in attacco (63% contro il 41%). L’avversario della semifinale si conoscerà martedì sera al termine della bella tra Pineto e Tuscania. In caso della vittoria della prima domenica 30 giocherà gara uno in trasferta, in caso di vittoria dei laziali (ieri vittoriosi 3-2 in gara due) si giocherebbe al PalaCatania.

PRIMO SET. La tensione è alta. L’approccio alla partita degli uomini di Kantor è importante. C’è la voglia di chiudere i conti. Il tema tattico è definito. Come nella parte finale di gara uno i centrali diventano protagonisti, grazie anche alla ricezione che gira al 92% di positività. Jeroncic (a muro) apre la contesa. Zappoli firma il più due. Jeroncic ancora conserva il doppio vantaggio (6-8). Frumuselu allunga il passo. Battaglia scarica a terra il punto del 25-16.

SECONDO SET. Savigliano prova a rispondere colpo su colpo. La Farmitalia Saturnia è in partita. Battaglia e Frumuselu firmano il primo break (7-5). Zappoli conserva il doppio vantaggio (12-10). I padroni di casa non ci stanno, cominciano a registrare il muro, passando in vantaggio sul 19-18. Nel momento più delicato ci pensano Battaglia (pallonetto vincente, 19-19) e Frumuselu a ribaltare ancora una volta la situazione. Nelle battute finali sale in cattedra Casaro che realizza due ace e un attacco dalla seconda linea che vale il 25-20.

TERZO SET. Non c’è storia: il passaggio alle semifinali è deciso da un cammino travolgente. Punto dopo punto. La percentuale in attacco sale al 75%. Jeroncic completa la sua partita perfetta (14 punti, 6 muri e 67% in attacco) mettendo a segno punti importanti. Casaro sigilla il 19-10 e si fa valere ancora in battuta. Ma ormai la partita è decisa. La Monge Gerbaudo Saviglia conclude la sua esperienza ai play off cedendo 3-0 (25-15 finale di terzo set). La Farmitalia Saturnia fa festa.

Monge-Gerbaudo Savigliano-Farmitalia Saturnia 0-3

Monge-Gerbaudo Savigliano: Filippi 1, Spagnol 10, Galaverna 11, Nasari 6, Dutto 4, Rainero 5, Gallo (L), Rabbia (L2); Mellano, Calcagno; N. E. Bergesio, Bossolasco, Trinchero. All. Simeon.

Farmitalia Saturnia: Fabroni 5, Casaro 13, Zappoli 11, Battaglia 10, Jeroncic 15, Frumuselu 7, Zito (L); Fichera; N.E. Tasholli, Maccarrone, Nicotra, Smiriglia. All. Kantor.

Arbitri: Emilio Sabia e Eustachio Papapietro.

Set: 16-25, 20-25, 15-25