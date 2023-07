Saturnia, tutto pronto per il Volley Mercato di Bologna

Farmitalia Saturnia è pronta a prendere parte alla tre giorni del Volley Mercato organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A.

Da domani, martedì 11, a giovedì 13 luglio il presidente Luigi Pulvirenti, il direttore generale Enzo Pulvirenti e il direttore sportivo Piero D’Angelo, saranno presenti allo Zanhotel & Meeting Centergross di Bologna, dove si riuniranno i rappresentanti dei 54 Club che prenderanno parte ai Campionati della Serie A Credem Banca nella stagione 2023/24.

Tre giorni per le iscrizioni finali dei giocatori, per le consulte, i workshop di marketing e comunicazione, tre giorni in cui le rappresentanze dei club condivideranno esperienze e novità che le riguardano e che avrà il clou nella giornata di giovedì 13 luglio quando verrà svelato il time table che vedrà impegnata la Saturnia Volley da ottobre e per i mesi a seguire nelle singole giornate di regular season.

“Si tratta di un appuntamento prezioso al quale prendiamo parte ogni anno e che ci permetterà di ritrovarci con le delegazioni delle altre Società, un appuntamento in cui si stringono legami, condividono esperienze, il cui tutta la pallavolo italiana diventa una sola cosa e che, per noi, in questo primo storico anno di SuperLega avrà un’importanza ancora maggiore.- spiega il presidente Luigi Pulvirenti, che aggiunge - La pallavolo è condivisione e il Volley Mercato permette di declinare questa parola nel migliore dei modi”.

L’appuntamento di giovedì alle 14:30, con la presentazione dei calendari del 79° Campionato Serie A Credem Banca e della Stagione 2023/24 sarà in diretta streaming sul canale YouTube della Lega Pallavolo serie A e, in real time sui social della Saturnia, verranno diffusi tutti gli aggiornamenti.