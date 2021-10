Saturnia Aci Castello, buon test con l’attrezzata Palmi

Saturnia Aci Castello, test concluso per 3-1 a favore della OmiFer, ma tanti buoni spunti. Vinto il primo, nei successivi due, pur cedendo nelle battute finali, Gradi e compagni hanno risposto presente alle sollecitazioni di una squadra avversaria che è considerata tra le più forti del girone blu del campionato di Serie A3.

“Io credo che per tre set abbiamo giocato bene – ha detto il tecnico Kantor – contro una delle avversarie senz’altro più forti, che ha giocatori di grande esperienza, che sanno gestire i momenti delicati. Il Palmi è una squadra costruita bene e quindi la prestazione è certamente da inquadrare in questa prospettiva”. In campo con il sestetto titolare (Cottarelli in regia, Lucconi opposto; Smiriglia e Frumuselu al centro; Gradi e Zappoli di banda, Zito libero), la Saturnia fa sentire la sua voce e vince. La squadra calabrese risponde colpo su colpo, vincendo il secondo a 22.

“Nel terzo set – continua Kantor – vincevamo 22-20, siamo andati in parità 23 pari, abbiamo sciupato l’occasione per andare al set ball, cedendo 26-24. Nel quarto, l’approccio non è stato dei migliori. Siamo scesi in campo sotto tono. Ma dopo l’inizio non certo felice, abbiamo reagito dando battaglia e cedendo ancora una volta di misura. Questo non mi è piaciuto. Credo che abbiamo fatto passi avanti rispetto alla partita di sabato contro il Modica contro una squadra che farà bene. Sono soddisfatto della prestazione”. Prossimo allenamento congiunto è in programma oggi, venerdì 1 ottobre, a Modica.