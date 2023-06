Saturnia e Superlega: stagione in divenire, con tutti i presupposti perché sia entusiasmante

La stagione sportiva 2023/24 per Farmitalia Saturnia è in divenire e per conoscere tutti i dettagli bisognerà aspettare la prima metà di giugno, quando il Cda della Lega Pallavolo Serie A ratificherà le procedure di trasferimento dei titoli, procedure tra le quali ci sarà anche quella della società biancoblu che, dopo la richiesta della Lega, ha valutato la possibilità di fare l’investimento per partecipare alla SuperLega, come ha raccontato ieri mattina il presidente Luigi Pulvirenti in conferenza stampa: “Sono stato contattato dalla Lega all’indomani della promozione in A2 e, a seguito della sopravvenuta indisponibilità della Tonno Callipo Volley Vibo Valentia, ci è stato proposto di subentrare a titolo gratuito. E’ importante sottolineare infatti che non stiamo acquistando un titolo, ma quando la procedura sarà finalizzata ci sarà un trasferimento a titolo gratuito. Con la Tonno Callipo abbiamo sottoscritto la dichiarazione congiunta inviata alla Lega. Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento è il 6 giugno, da quel momento entro cinque giorni il cda dovrà ratificarle. Aspettiamo fiduciosi, perché abbiamo rispettato tutti i passaggi formali, comprese le pratiche di aumento del capitale sociale e per la fideiussione bancaria da depositare. Ci siamo mossi tempestivamente, dopo la richiesta di disponibilità arrivataci”.

La stagione che verrà dunque ha tutti i presupposti per essere una stagione entusiasmante, come è emerso in conferenza stampa allo Yachting Club di Catania con Andrea Lodato, il nuovo direttore marketing della Saturnia, che ha dato vita ad un dibattito al quale hanno partecipato, oltre al presidente Pulvirenti, l’amministratore unico di Farmitalia e Title sponsor per la prossima stagione, Fabio Scaccia, il neo sindaco di Catania, Enrico Trantino e il presidente dello Yachting Club e assessore designato, Sergio Parisi; in platea a supportare il progetto Saturnia con la propria presenza il vice presidente della Regione Siciliana e Assessore dell’Agricoltura Luca Sammartino e l’assessore regionale all’Economia Marco Falcone.

“Prima di tutto ancora grazie a squadra, staff tecnico e dirigenziale, che con il loro lavoro ci hanno permesso di conquistare la promozione in A2, fatto essenziale a seguito del quale ci è arrivata la richiesta per la disponibilità a partecipare alla Superlega – ha esordito Pulvirenti aggiungendo - in attesa della ratifica del Cda della Lega possiamo già dire di avere confermato mister Waldo Kantor e di avere coach Giuseppe Bua nel ruolo di secondo allenatore. In squadra farà ingresso anche un’altra figura, quella del team manager, che verrà ricoperta da Cesare Gradi, già capitano della Saturnia nella stagione 21/22, quando centrammo per la prima volta la finale promozione in A2”.

“La Superlega non era il nostro sogno sportivo, ma quando è arrivata la possibilità abbiamo potuto sognare davvero grazie alla disponibilità di un imprenditore, Fabio Scaccia, che in 12 ore ha triplicato il suo investimento”, queste le parole di Pulvirenti confermate da Scaccia: “Tutto è iniziato l’anno scorso e in poche ore avevo deciso di sposare questo progetto, quest’anno di nuovo tutto è avvenuto velocemente e, ancora una volta, la decisione è arrivata grazie all’entusiasmo di Lorenzo, mio figlio, che segue con me questa avventura”.

Farmitalia Saturnia, come ha spiegato Pulvirenti, manterrà le sue radici che traggono forza fin dal 1965 dal comune di Aci Castello, da cui tutto è nato, con una vocazione però a diventare punto di riferimento per tutto il territorio, con il supporto dell’amministrazione comunale catanese come ha detto il neo sindaco di Catania, Trantino: “Un’amministrazione comunale non può che essere compiaciuta di questo sforzo imprenditoriale umano e umano non da poco che porterà Catania sul panorama nazionale, per questo non faremo mancare il nostro supporto”. Un supporto che ribadisce Parisi: “Potremo confrontarci con squadre che fanno parte dell’Olimpo della Pallavolo e lo faremo con un grande gruppo che darà lustro alla città e al nostro palazzetto che può essere considerato uno dei più belli sul territorio italiano”.